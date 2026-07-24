È nulla - e non semplicemente annullabile - la delibera assembleare che dispone interventi o ripartisce spese relative a beni di proprietà esclusiva dei condòmini poiché l’assemblea non può decidere a maggioranza su diritti dominicali individuali. In queste ipotesi è necessario il consenso dei proprietari interessati oppure il ricorso agli strumenti giudiziali. La domanda di mediazione, inoltre, soddisfa la condizione di procedibilità quando individua l’oggetto della controversia e il petitum sostanziale...

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