Contrasta con l’articolo 1129, comma 14, Codice civile, la deliberazione dell’assemblea condominiale che approvi il rendiconto annuale includendovi l’importo dovuto all’amministratore a titolo di compenso per l’attività svolta, se tale importo non fosse stato specificato analiticamente all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, a pena di nullità della nomina stessa, non potendo il rendiconto valere a sanare tale originaria nullità della partita contabile in esso inserita. È quanto...

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