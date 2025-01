Nulla la delibera che a maggioranza assegna in uso esclusivo posti auto del parcheggio comune

In materia condominiale, deve ritenersi nulla, in quanto assunta in violazione dei limiti sanciti dall’articolo 1102 del Codice civile, con riferimento specifico alla compromissione del diritto degli altri comproprietari di fare identico uso potenziale della cosa comune, la delibera che assegna dei posti auto, ricavati dall’area destinata a parcheggio comune, confinante con la pubblica via, all’uso esclusivo di alcuni condòmini, autorizzandoli all’apposizione di catene per delimitarne l’area e inibire...

