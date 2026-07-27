Lo scorso 1° luglio sono entrate in vigore le istruzioni UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) circa la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette ai sensi del Dlgs 231/2007, relativo alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Tra i destinatari dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS) rientrano anche gli amministratori di condominio, ai sensi dell’articolo...

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