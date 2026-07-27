Negli ultimi anni sono state presentate diverse proposte per modificare la normativa sul condominio. Tra queste vi era il disegno di legge Gardini n. 2692, poi ritirato, che prevedeva importanti novità: l'istituzione di un elenco nazionale degli amministratori e dei revisori condominiali; l'obbligo di una polizza professionale per gli amministratori; l'obbligo, in alcuni casi, della nomina del revisore contabile; maggiori controlli sui conti dei condomìnii più grandi; una maggiore tracciabilità dei...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ