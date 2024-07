Nuovo condominio sociale a Milano in Viale Bodio

Nella Milano capitale del lusso c’è un condominio sociale “multitarget”, pensato per persone fragili in situazione di povertà ed emergenza abitativa, sia italiani sia stranieri: è il nuovo housing sociale di Fondazione Progetto Arca inaugurato in Viale Bodio grazie alla conferma della partnership decennale con Jti Italia, oltre al sostegno di Fondazione Cariplo, Fondazione Laps e Maison du Monde.

Il condominio sociale è composto da 10 appartamenti, sei bilocali e quattro trilocali, dislocati su 3 ...