L’articolo 1135, comma 1, n. 4 del Codice civile impone all’assemblea, contestualmente all’approvazione dei lavori straordinari o delle innovazioni, di provvedere obbligatoriamente alla costituzione di un fondo speciale. Su un punto la giurisprudenza appare ormai concorde: la mancata costituzione del fondo determina la nullità della deliberazione assembleare. Rimane invece aperta una questione ben più delicata: che cosa significa realmente “costituire” il fondo speciale? Questa apparente semplicità...
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