Obbligo di simmetria di contenuti tra domanda giudiziale e istanza di mediazione di Luana Tagliolini

Altrimenti non si ritengono soddisfatte le condizioni di procedibilità del giudizio

L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in una delle materie indicate nell' articolo 5 Dlgs 28/2010 è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. L'articolo 4 del Dlgs 28/2010 dispone che «l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa».

Le regole della mediazione ed i fatti di causa

Per i giudici l’applicazione di detta norma impone una simmetria tra...