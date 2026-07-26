La domanda
Nell’ultima assemblea del nostro condominio era inserito all’ordine del giorno il seguente punto: «Pensionamento del portiere e passaggio generazionale con assunzione del figlio, che ha già svolto in passato le funzioni di sostituto portiere». Durante la discussione, la maggioranza dei condòmini si è dichiarata favorevole alla proposta, ma un condomino ha sostenuto che non era possibile deliberare l’assunzione del nuovo portiere prima che il portiere in servizio formalizzasse le sue dimissioni. Vorrei sapere se questa interpretazione è corretta o se l’assemblea poteva deliberare contestualmente il pensionamento/le dimissioni del portiere e la successiva assunzione del figlio, con decorrenza subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro esistente.
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 27 luglio 2026
L’assemblea condominiale è competente a deliberare in materia di servizio di portierato. Sebbene l’articolo 1135 del Codice civile non lo menzioni espressamente tra le sue attribuzioni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che l’elencazione contenuta nella norma ha carattere meramente esemplificativo. Come affermato dalla Suprema corte (Cassazione...