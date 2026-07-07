In quanto tempo si vende una casa? I numeri sono cambiati nel corso degli anni? Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, a gennaio 2026 i tempi di vendita nelle grandi città sono stati di 108 giorni, un dato vicino a quello di un anno fa (109 giorni). Milano e Bologna si confermano le città dove occorre meno tempo per vendere la casa, rispettivamente con 88 e 91 giorni, in aumento di 5 e 12 giorni rispetto a un anno fa. Il mercato è più lento a Genova dove occorrono 133 giorni per ...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ