Con provvedimento direttoriale del 17 luglio 2026, l’agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello telematico denominato «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020 (superbonus) per le spese sostenute nel 2026», corredato delle relative istruzioni di compilazione.
A decorrere dal 23 luglio 2026, il modello costituisce lo strumento obbligatorio per comunicare all’amministrazione finanziaria l’esercizio dell’opzione per lo sconto sul...