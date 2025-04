Ora l’amministratore è parte più attiva nella mediazione obbligatoria

Con le nuove norme in materia di mediazione, parti integranti della “Riforma Cartabia”, il compito dell’amministratore nel corso della relativa procedura ha messo in ombra quello dell’assemblea.

Lo stato della mediazione nel condominio: brevi cenni

La procedura di mediazione obbligatoria nasce per effetto del D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010; subisce una battuta di arresto con la sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale e viene introdotta nuovamente, con modifiche rispetto al testo originale, con il c.d. “decreto del fare” D.L. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni nella legge 98 del 9 agosto 2013. In conseguenza, entra definitivamente in vigore l’art. 71-quater, disp. att. cod. civ. introdotto dalla legge 220/2012 (a sua volta...