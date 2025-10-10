Condominio

Ordine del giorno dell’assemblea di condominio: a cosa serve e chi lo decide?

Per garantire la validità delle assemblee, l’avviso di convocazione deve contenere un ordine del giorno che delinei chiaramente quali saranno gli argomenti da discutere e votare

di Deborah Maria Foti - Anapi

L’ordine del giorno di un’assemblea condominiale è un elenco specifico degli argomenti da discutere e da votare nel corso di quella precisa assemblea e la sua funzione è quella di informare tutti i condòmini sulle tematiche da discutere affinché il voto espresso in assemblea sia consapevole.

L’obbligo di chiarezza

Proprio per questo motivo, l’ordine del giorno è obbligatorio a livello normativo. L’articolo 66, terzo comma, disposizioni attuative Codice civile stabilisce che l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale...

Correlati

I temi di NT+L’ordine del giorno dell’assemblea deve essere specifico ma non analitico

Gli ultimi contenuti di Condominio