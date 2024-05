Pannelli fotovoltaici, uso delle parti comuni e comunicazione dei dati dei morosi tra i temi sella settimana

In Condominio e immobili 13 maggio 2024 può leggersi il contributo di E. Zoina, «Il potere dell’assemblea in caso di installazione dei pannelli fotovoltaici ad uso privato sulle parti comuni», in commento a sentenza del Tribunale di Venezia. In argomento, Cassazione 17 gennaio 2023, numero 1337, secondo cui l’installazione su una superficie condominiale di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di un appartamento, ai sensi dell’articolo 1122-bis del Codice...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi