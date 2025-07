Il diritto condominiale preso sul serio: uso dei beni comuni nel residence di vacanza

Non esistono disposizioni dedicate in maniera espressa alla disciplina delle modalità e dei limiti dell’uso delle parti comuni condominiali e quindi, per effetto del rinvio previsto dalla norma di chiusura costituita dall’articolo 1139, viene applicato l’articolo 1102 del Codice civile dettato per l’uso del bene nella comunione (Cassazione, sentenza 2117/1982).

L’articolo 1102 consente a ciascun condomino di usare la cosa comune nel modo soggettivamente più soddisfacente (Cassazione, sentenza 8591...