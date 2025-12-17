Per la mancata consegna della lista dei morosi va chiamato in giudizio l’amministratore

Da sempre al centro del dibattito tra gli operatori del diritto e nelle aule dei Tribunali, l’obbligo di consegna della lista dei condòmini morosi e la legittimazione passiva in giudizio, in caso di inadempimento spontaneo dell’amministratore, continua a risultare argomento degno di interesse e di continuo contenzioso giudiziario.

Appare doveroso ricordare che l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, comma 1, dispone testualmente che l’amministratore «è tenuto a comunicare...