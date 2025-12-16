Condominio

Via libera al Piano casa europeo. Pronti 300 milioni per quello italiano

Presentata la strategia della Commissione Ue. Operatori soddisfatti

di Giuseppe Latour

Molte risorse: 43 miliardi di investimenti già mobilitati nel budget europeo, altri 10 in arrivo da InvestEu, ai quali si aggiungeranno le risorse della riprogrammazione dei Fondi di coesione e quelle del prossimo bilancio di lungo termine dell’Ue e del Fondo sociale per il clima. Ancora, entro il 2029 sono previsti investimenti per 375 miliardi da parte di banche e istituzioni di promozione. Ai quali dovranno aggiungersi anche molte risorse private. Ruota intorno a queste cifre il Piano casa europeo...

