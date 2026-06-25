Dalla conservazione del patrimonio edilizio alla gestione dei processi di rigenerazione urbana, per l’amministratore cresce il ruolo di raccordo tra assemblea, tecnici, enti pubblici e soggetti attuatori.

L’entrata in vigore del D.L. 66 del 7 maggio 2026, rubricato “Disposizioni urgenti per il Piano Casa”, rappresenta un passaggio di particolare rilevanza nel quadro delle politiche pubbliche dedicate all’abitare e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e, nonostante il provvedimento sia stato concepito principalmente per incrementare l’offerta di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, la sua portata sistemica si estende ben oltre il settore dell’housing pubblico, incidendo...

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