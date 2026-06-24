La pronuncia dell’agenzia delle Entrate, formalizzata tramite la Risposta all’interpello numero 124 del 18 giugno 2026, definisce in modo puntuale l’ambito applicativo dell’articolo 67, comma 1, lettera b-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Questa norma, introdotta con la Legge di Bilancio 2024, ha ampliato la sfera dei redditi diversi assoggettando a prelievo fiscale i profitti originati dalla cessione a titolo oneroso di fabbricati ristrutturati sfruttando l’agevolazione del superbonus...
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