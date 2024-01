Polizze obbligatorie su immobili delle imprese o con Superbonus

Polizze assicurative obbligatorie per i rischi catastrofali sugli immobili per rimediare alla mancata copertura volontaria da parte dei proprietari mentre i cambiamenti climatici rendono più frequenti e distruttivi i danni da eventi meteo estremi. Dopo anni di discussioni sul tema il legislatore finalmente si è mosso con la manovra economica di fine 2023, introducendo l’obbligo di assicurare gli immobili utilizzati dalle imprese e quelli che hanno fruito del Superbonus 110% in zone sismiche. Chi ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi