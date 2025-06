Post riforma l’amministratore può attivare, aderire e partecipare in mediazione

All’esito dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, come noto, l’amministratore di condominio ha visto aumentare, in modo sostanziale, i suoi poteri in mediazione; di contro, risulta sempre più evidente che, a fare da contraltare a questa nuova veste, designata dalla legge di riforma, sia sopraggiunta una nuova richiesta di attenzione e responsabilità in capo allo stesso.

Le novità introdotte dalla riforma

Se, come noto, prima della riforma, l’articolo 71 quater delle Disposizioni di attuazione al Codice civile prescriveva, in...