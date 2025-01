Post sisma. Confabitare L’Aquila e Fiaip L’Aquila contrarie all’immissione non pianificata di alloggi

Confabitare L’Aquila e la Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip) della provincia dell’Aquila, rappresentate rispettivamente dai presidenti provinciali Paola Trivellini e Franco Lepidi, intervengono in una nota congiuntamente in risposta agli articoli apparsi di recente sugli organi di stampa con i dati riferiti dall’assessore al Patrimonio. Tali articoli evidenziano che il Comune dell’Aquila gestisce attualmente 457 alloggi, di cui 102 risultano agibili ma ancora non assegnati...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi