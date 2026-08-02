Le regole fiscali sulla casa - a parte taluni elementi comuni - variano in funzione della “destinazione” del bene, distinguendo tra prima, seconda casa e abitazione principale.

Prima casa agevolata

La fiscalità cosiddetta prima casa è naturalmente agevolata, ma districarsi tra i vari ambiti della tassazione favorevole non è semplice. In tema di imposta di registro, ad esempio, la disciplina è dettata dalla nota II-bis, articolo 1, tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986, che stabilisce i presupposti a base del beneficio...