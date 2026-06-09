All’interno di un condominio la legge stabilisce che tutti i proprietari devono contribuire alle spese necessarie per le parti comuni, ognuno in misura proporzionale, quindi in base ai millesimi di proprietà. Per quanto concerne la casistica in cui un condomino è proprietario solo di un box auto, è bene chiarire che anche in questo caso il proprietario è tenuto a sostenere alcune delle spese condominiali, ma vediamo nel dettaglio quali sono le principali spese che potrebbero essere addebitate e quali...

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