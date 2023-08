Proroga del superbonus sulle villette: corsa ai bonifici entro fine anno di Giorgio Gavelli









Avvicinandosi le scadenze finali per alcune fattispecie di Superbonus, i contribuenti si stanno chiedendo come programmare pagamenti, stati di avanzamento e fine lavori, al fine di massimizzare – nei limiti del possibile – il vantaggio fiscale.

Diciamo subito che non c'è una ricetta unica: a mano a mano che si passa da situazioni semplici a quelle più complesse le decisioni da assumere diventano meno lineari, anche perché mancano alcuni riscontri ufficiali.

La situazione più semplice è quella dei bonus minori. Non solo perché la scadenza, generalmente (e salvo interventi sul punto della prossima Legge di bilancio) è fissata al 2024 (2025 per gli interventi di eliminazione barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 119-ter del Dl n. 34/2020), ma anche perché in questo caso per i “privati”, gli enti non commerciali e i condomini opera il principio di cassa “puro”, nel senso che (come definitivamente chiarito dalla norma interpretativa introdotta dall'articolo 2-ter del Dl n. 11/2023) anche per chi intendere optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura «la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo». Ciò significa che sia chi sceglie la detrazione sia chi opta per lo sconto o la cessione (per spese sostenute entro il 2024, ai sensi del comma 1 dell'articolo 121 del Dl Rilancio 2020) può anticipare i pagamenti anche di lavori non eseguiti per iniziare a fruire del beneficio, a condizione che poi i lavori agevolati siano correttamente ultimati.

Nella stessa situazione possiamo collocare chi (per scelta o per obbligo) sfrutta il Superbonus in dichiarazione, e decide di anticipare i pagamenti entro il prossimo 31 dicembre (villette ed unità autonome/indipendenti con raggiungimento del 30% dei lavori effettuati al 30 settembre 2022 come da proroga inserita nel Decreto “Omnibus”, che si allinea a quella già concessa ai territori alluvionati dal Dl n. 61/2023). Per gli interventi pagati entro tale scadenza resta fermo il 110% anche se i lavori sono eseguiti successivamente, mentre per le spese successive, in presenza dei requisiti, si potrà accedere ai bonus ordinari (circolare n. 13/E/2023), e ciò a dimostrazione che la data di scadenza dell'agevolazione non costituisce assolutamente la data in cui devono per forza essere terminati i lavori (come spesso si sente affermare).

Discorso analogo può essere fatto per i condomini (lavori trainanti e trainati) sempre che si opti per la detrazione: il bonus del 110% o del 90% (a seconda dei casi) vale per tutte le spese sostenute (dal condominio per le parti comuni e dai singoli condomini per gli interventi trainati) entro il termine del 31 dicembre, anche se sostenute in anticipo rispetto all'esecuzione dei lavori (e con l'eccezione del condomino “moroso”: cfr. risposta ad interpello Dre Emilia-Romagna n. 909/1342-2022 e circolare n. 30/E/2022). Il problema sulle garanzie per i pagamenti anticipati va risolto contrattualmente tra le parti.

Il discorso si complica, invece, se in ambito Superbonus si intende optare per la cessione del credito, ricordando che in questi casi occorre essere in presenza o di una ultimazione lavori o di stati di avanzamento dei lavori (massimo due) riferiti ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. La risposta ad interpello n. 56/2022 ha spiegato che, in presenza di Sal comprendente lavori sostenuti a cavallo di due anni, solo le spese sostenute nel medesimo anno del Sal possono essere oggetto di cessione, mentre le altre vanno in dichiarazione (se vi è capienza). I vari advisor che hanno affiancato gli istituti bancari nell'acquisire i crediti hanno generalmente richiesto un allineamento (nell'ambito di ciascun Sal e alla data di riferimento di quest'ultimo) tra lavori realizzati e spese sostenute, ed anche le asseverazioni ecobonus “parlano” il medesimo linguaggio. Ipotizzando un condominio che nel 2023 ha i requisiti per applicare il 110%, sembra quindi necessario redigere un Sal che, riferito agli ultimi giorni del 2023, individui i lavori già realizzati (e in misura almeno pari a quanto previsto dalla legge) e a tale data opportunamente già pagati, senza possibilità di poter anticipare pagamenti per interventi da svolgere successivamente “attraendoli” nel Superbonus. Anche ove questi ultimi venissero svolti entro la data di invio della comunicazione di opzione (16 marzo 2024, salvo proroghe), infatti, non essendo realizzati entro fine 2023 mancherebbe (a fine 2023) il descritto allineamento tra Sal e pagamenti. Questa, ad oggi, è la soluzione più prudente, fermo restando che un chiarimento specifico sarebbe necessario più che opportuno.