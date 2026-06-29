La ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono, secondo il criterio dettato dall’articolo 1124 Codice civile e in considerazione del fatto che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi. Lo precisa Corte di cassazione, sezione seconda, nella sentenza 4827 del 3 marzo 2026.
L’analisi
Come sempre, si dichiara non soltanto...