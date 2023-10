Quando i beni comuni servono i condòmini in misura diversa di Cesarina Vittoria Vegni









La domanda Nel seminterrato di un condominio composto da nove unità immobiliari vi sono otto garage. Nel corridoio d’ingresso ai garage sono collocati i nove contatori dell’acqua delle singole unità abitative. L’assemblea ha deliberato il rifacimento del massetto della pavimentazione del corridoio dei garage e della relativa rampa di accesso. Il condomino che non possiede garage, ma che ha il contatore nel corridoio in questione, deve partecipare alla spesa straordinaria?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 9 ottobre

Salvo che non sia diversamente disciplinato dal regolamento condominiale, vi è da ritenere, dalla descrizione fatta nel quesito, che la pavimentazione del corridoio dei garage e la relativa rampa di accesso siano beni comuni a tutti i condòmini e non solo ai proprietari dei box, anche se sicuramente sono strutturalmente in misura maggiore al servizio di quest’ultime unità immobiliari.

Si ritiene, pertanto, equa una suddivisione che tenga conto del minore utilizzo da parte dei condòmini privi di box, ma che accedono a queste parti comuni sostanzialmente per necessità connesse al contatore dell’acqua delle unità abitative. Questi condòmini devono quindi partecipare alla spesa in misura ridotta e proporzionale, ex articolo 1123, secondo comma, del Codice civile, secondo il quale, «se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne».