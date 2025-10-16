Revoca dell’amministratore per mancato aggiornamento formativo periodico
Se si dimette nel corso del procedimento, cessa la materia del contendere, ma resta la valutazione della fondatezza della domanda ai fini della soccombenza virtuale
L’amministratore di condominio che non dimostra di aver assolto all’obbligo formativo periodico previsto dall’articolo 71-bis disposizioni attuazione Codice civile è passibile di revoca giudiziale, a prescindere dalla consapevolezza dei condòmini al momento della nomina o conferma. La dismissione volontaria dall’ufficio nel corso del procedimento di revoca comporta la cessazione della materia del contendere, ma non esclude la valutazione della fondatezza della domanda ai fini della soccombenza virtuale...