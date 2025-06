Refe holding Spa, attraverso la Midas Accademy, investe sul futuro

In un panorama professionale sempre più esigente e interconnesso, Refe Holding, player internazionale attivo nei settori strategici della formazione e dell’innovazione, comunica di aver scelto di lanciare un messaggio chiaro: investire nei professionisti italiani è una scelta di valore e di visione.

Il prossimo 4 luglio 2025, presso l’Hotel Mozart di Roma, verrà presentato ufficialmente il progetto «Amministratore strategico – Dalla compliance all’eccellenza», un percorso formativo gratuito, sviluppato da Midas Academy e sostenuto da una rete di partner d’eccellenza.

Gli obiettivi strategici di Refe Holding

Le le tre direttrici fondamentali:

• Investimento in talenti: selezionare, formare e accompagnare la nuova generazione di amministratori, con competenze trasversali, visione sistemica e forte orientamento strategico.

• Innovation driver: portare metodologie avanzate nel mondo della gestione condominiale e amministrativa, promuovendo strumenti digitali, approcci gestionali innovativi e una nuova cultura della leadership.

• Opportunità concrete: offrire ai professionisti selezionati prospettive reali di collaborazione per il biennio 2026-2027, all’interno del network costruito da Midas Academy e dai partner istituzionali.

• Professionisti al centro della trasformazione: Amministratore strategico non è solo un corso: è una visione, un’opportunità concreta per chi intende superare la logica dell’adempimento e accedere a una nuova era della professionalità, basata su eccellenza, valore e impatto.

Il corso ex Dm 140/14

Cuore dell’iniziativa è il corso ex Dm 140/14, articolato in quattro giornate tematiche, ciascuna dedicata a un’area strategica:

1. Eccellenza Legale e Gestione dei Rischi – 12 settembre 2025

2. Eccellenza Tecnica e Innovazione – 19 settembre 2025

3. Eccellenza Gestionale e Leadership – 26 settembre 2025

4. Finanza Digitale ed Eccellenza Amministrativa – 3 ottobre 2025

Il corso si concluderà con un esame finale per il rilascio dei crediti formativi e dell’attestato di profilo, riconosciuto all’interno del circuito Midas Academy.

A garantire l’elevato standard scientifico del percorso formativo è l’avvocato Carlo Pikler in qualità di Responsabile scientifico e moderatore dell’evento.

I docenti

Il valore aggiunto del corso è rappresentato - continua la nota - da un corpo docente selezionato, che unisce esperienza sul campo, rigore metodologico e capacità di visione. Tra i nomi di rilievo si indicano Francesco Schena, con un intervento dedicato alla redazione strategica dei rendiconti condominiali, finalizzato a rendere trasparente e performante la gestione economica, e Carlo Dantini, che illustrerà le nuove frontiere della sicurezza condominiale, con focus su acque, certificazioni e responsabilità amministrativa. Interverranno inoltre molti altri professionisti di alto profilo provenienti dai settori legale, tecnico, gestionale e fiscale.

La partecipazione è libera, ma su prenotazione. L’evento di presentazione del 4 luglio sarà gratuito e accessibile sia in presenza che in videoconferenza, previa iscrizione tramite il link fornito da Midas Academy. La durata stimata è di circa due ore.

Appuntamento il 4 luglio 2025 – ore 18:00 – Hotel Mozart, Roma

Per informazioni o iscrizioni: info@midastouch.it