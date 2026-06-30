La sentenza del tribunale di milano, XIII sezione civile, 28 aprile 2026 numero 3555, si è occupata di due argomenti “formali” ma sempre di attualità, come quello del numero delle deleghe consentite in assemblea, in presenza di una norma regolamentare che pone dei limiti specifici e più restrittivi rispetto al Codice, e quello degli interessi moratori da applicare, in caso di ritardo nei pagamenti delle spese condominiali, anche in questo caso previsti da una norma regolamentare.

L’oggetto del contendere

Un condòmino ha impugnato...