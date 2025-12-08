Condominio

Rendiconto: possibile una lettura economica, civilistica e tributaria

Questo consente di avvicinare la visione di giuristi ed economisti, seppur magari lentamente e con poca consapevolezza

di Francesco Schena - REVIMM | Revisori condominiali

Il rendiconto condominiale figlio di un dio minore? Si direbbe proprio di sì, vista la sua condizione di inferiorità da molti voluta o, quantomeno, tale ritenuta. Il tema è centrale nell’ottica di una visione corretta della sua articolazione, composizione, struttura e funzione.

L’ultimo decennio ha avuto il pregio di sottoporre alla lettura degli addetti ai lavori una intensa produzione ed evoluzione giurisprudenziale sull’argomento, accompagnata da una più timida – a tratti assente – dottrina tecnica...

Correlati

Il rendiconto è uno e annuale, no a prassi locali

Gli ultimi contenuti di Condominio