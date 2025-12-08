Rendiconto: possibile una lettura economica, civilistica e tributaria
Questo consente di avvicinare la visione di giuristi ed economisti, seppur magari lentamente e con poca consapevolezza
Il rendiconto condominiale figlio di un dio minore? Si direbbe proprio di sì, vista la sua condizione di inferiorità da molti voluta o, quantomeno, tale ritenuta. Il tema è centrale nell’ottica di una visione corretta della sua articolazione, composizione, struttura e funzione.
L’ultimo decennio ha avuto il pregio di sottoporre alla lettura degli addetti ai lavori una intensa produzione ed evoluzione giurisprudenziale sull’argomento, accompagnata da una più timida – a tratti assente – dottrina tecnica...