Furto dai ponteggi: responsabile sia la ditta che il condominio

Doppia responsabilità nell’ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio. È configurabile, precisa il Tribunale di Roma nella sentenza 11607/2024, sia la responsabilità dell’imprenditore ex articolo 2043 Codice civile, per omessa ordinaria diligenza nell’adozione delle cautele atte a impedire l’uso anomalo dei ponteggi, sia la responsabilità del condominio, ex articolo 2051 del Codice civile per l...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi