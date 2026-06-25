La recente pronuncia della Cassazione, espressa con l’ordinanza 7943 del 31 marzo 2026, interviene nuovamente sulla complessa tematica dei riclassamenti massivi operati ai sensi dell’articolo 1, comma 335, della legge 311/2004. Il caso di specie ha riguardato la revisione delle rendite catastali di un’unità immobiliare a Roma, inserita in un contesto di revisione generalizzata delle tariffe d’estimo per intere microzone.

Il percorso giudiziario

Il procedimento giudiziario ha visto il contribuente prevalere in primo grado...

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