Rettifica della rendita catastale: due pesi e due misure

La rettifica della rendita catastale finalizzata a correggere errori commessi in sede di accatastamento ha effetto retroattivo (ex tunc) se l'errore è attribuibile all'ufficio, mentre ha effetto innovativo (ex nunc) se l'errore è compiuto dal contribuente. Lo ha ulteriormente ribadito la Corte di cassazione con la recente ordinanza n. 16388/2024.