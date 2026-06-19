Edilizia residenziale pubblica e diritto di prelazione tra i temi trattati nel Punto di Antonio Scarpa di questa settimana. Il contributo di F. Nardelli, «Prelazione negli alloggi di edilizia residenziale pubblica», ha segnalato Cassazione 31 marzo 2026, n. 7822. Il diritto di prelazione, previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 560 del 1993 per l’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiede non solo che gli assegnatari e i familiari conviventi detengano l’immobile sulla...

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