In tema di revoca giudiziaria dell’amministratore condominiale, l’elenco delle ipotesi di «gravi irregolarità» previsto dall’articolo 1129, comma 11, Codice civile, deve essere considerato come esemplificativo, non esaustivo, nel quale rientrano tutte le condotte che possano far emergere una gestione anomala della cosa comune o che rappresentino indici di scarsa trasparenza da parte dell’amministratore.
La finalità della norma consiste nel permettere la rimozione dell’amministratore qualora sussista...