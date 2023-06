Riforma Cartabia e decreto blocca cessioni al centro dei lavori del convegno Unai Milano del 9 giugno

Si terrà oggi, dalle ore 9, il convegno Unai Milano di aggiornamento professionale degli amministratori di condominio, valido ai sensi del Dm 140/14 per l'annualità 2022 2023 (clicca qui per la locandina).

Il convegno darà la possibilità agli amministratori di condominio di confrontarsi con esperti del settore sulle materie, giuridiche, fiscali e tecniche. Farà il punto sulla Riforma Cartabia e sulle novità del Dl 11/2023, cosiddetto blocca cessioni.

Grazie alla collaborazione degli esperti Unai di Milano, coordinati dagli avvocati Francesca Pizzagalli e Nicola Maggio, l'importante confronto tra amministratori di condominio - comunica una nota - è l'occasione per fare il punto anche sul futuro di questa professione.

