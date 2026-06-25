Una nota a firma del presidente nazionale AIR (associazione agenti immobiliari riuniti) Moreno Marangoni precisa che «negli ultimi giorni il Ddl 1894, che modifica la legge 39/1989 che disciplina la professione dell’agente immobiliare, è stato accolto con entusiasmo da parte di alcune organizzazioni di categoria. AIR-ITALIA – Agenti Immobiliari Riuniti – ritiene invece doveroso invitare tutti gli operatori del settore ad una lettura attenta del provvedimento. Una riforma non va valutata per gli annunci...
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