La domanda
Al portiere di un condominio sprovvisto di impianto termico centralizzato, è stato dato un alloggio dotato di riscaldamento autonomo. Il portiere è stato assunto nel 2023, a tempo indeterminato, e inquadrato con contratto nazionale Confedilizia nel profilo A/4. A questo soggetto spetta un’indennità o un rimborso per il riscaldamento?
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 giugno 2026
Nel caso prospettato, il portiere con alloggio, inquadrato nel livello A4 con contratto a tempo indeterminato e applicazione del contratto collettivo nazionale Confedilizia, ha diritto a un’indennità o a un rimborso specifico per il riscaldamento. Nel dettaglio, l’ultimo rinnovo del Ccnl applicabile, firmato il 30 ottobre 2025, prevede espressamente all’articolo 119...