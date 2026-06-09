La domanda

Al portiere di un condominio sprovvisto di impianto termico centralizzato, è stato dato un alloggio dotato di riscaldamento autonomo. Il portiere è stato assunto nel 2023, a tempo indeterminato, e inquadrato con contratto nazionale Confedilizia nel profilo A/4. A questo soggetto spetta un’indennità o un rimborso per il riscaldamento?