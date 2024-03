Rimozione dell’amianto, detrazione al 50% per gli interventi di bonifica

L’agenzia delle Entrate, rispondendo a un quesito posto da una contribuente su «La Posta di FiscoOggi», chiarisce la tematica delle agevolazioni legate agli interventi di rimozione dell’amianto eseguiti su parti comuni di edifici residenziali o su singole unità immobiliari.

Nel caso preso in esame, una contribuente ha chiesto al Fisco se è possibile portare in detrazione le spese per la rimozione e sostituzione di eternit da un’unità facente parte di un’abitazione principale da poco acquistata. L’...