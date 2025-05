Rinnovabili e tutela del paesaggio: il Tar Sicilia richiama la Pa al rispetto del dissenso costruttivo

Con la sentenza 717 del 1° aprile 2025, il Tar Sicilia – sezione quinta - ha annullato il provvedimento con cui la Regione aveva negato la compatibilità ambientale a un progetto eolico da 28,5 MW, localizzato in un’area priva di vincoli paesaggistici e non ricompresa tra quelle classificate come «non idonee» ai sensi del Dm 10 settembre 2010.

Il diniego si fondava su un parere negativo espresso dalla Soprintendenza, recepito senza valutazioni autonome dalla Commissione tecnica e, in via derivata, ...