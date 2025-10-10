Rinuncia alla proprietà immobiliare e consumi idrici anomali dell’utenza condominiale tra i temi della settimana
Focus anche su legittimazione processuale dell’amministratore e condanna al risarcimento del danno in favore del condominio
Si segnalano innanzitutto, in Condominio e immobili 7 e 8 ottobre 2025, i due pregevoli contributi di G. Mercanti, «La rinuncia alla proprietà: le Sezioni unite tra principi generali e profili concreti», e di A. Busani, «La rinuncia “abdicativa” alla proprietà immobiliare», che esaminano, essenzialmente sotto il versante dell’attività notarile, le conseguenze della sentenza delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione 11 agosto 2025, n. 23093.
In Condominio e immobili 6 ottobre 2025...
Condominio e amministratore: l’anomalia giuridica italiana nel confronto europeo
di Graziano Attanasio – coordinatore nazionale RCCF - revisori certificati