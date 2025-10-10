Condominio

Rinuncia alla proprietà immobiliare e consumi idrici anomali dell’utenza condominiale tra i temi della settimana

Focus anche su legittimazione processuale dell’amministratore e condanna al risarcimento del danno in favore del condominio

di Antonio Scarpa

Si segnalano innanzitutto, in Condominio e immobili 7 e 8 ottobre 2025, i due pregevoli contributi di G. Mercanti, «La rinuncia alla proprietà: le Sezioni unite tra principi generali e profili concreti», e di A. Busani, «La rinuncia “abdicativa” alla proprietà immobiliare», che esaminano, essenzialmente sotto il versante dell’attività notarile, le conseguenze della sentenza delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione 11 agosto 2025, n. 23093.

In Condominio e immobili 6 ottobre 2025...

Correlati

La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare ed i risvolti in ambito condominiale.

Gli ultimi contenuti di Condominio