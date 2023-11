Ripartizione spese per la linea vita su un tetto del condominio orizzontale di Cesarina Vittoria Vegni









La domanda Un condominio è composto da cinque villette a schiera, di cui tre centrali con tetto in comune e due laterali con tetto singolo. La linea vita viene messa sul tetto in comune delle tre villette, però serve anche per la manutenzione dell’antenna condominiale centralizzata di tutti e cinque i proprietari. Alle spese per l’installazione della linea vita devono partecipare tutti i proprietari o solo i tre che hanno il tetto in comune?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 30 ottobre

Dal tenore del quesito sembra di capire che in un condominio, cosiddetto orizzontale, esiste un tetto comune a tre delle cinque villette a schiera che formano complessivamente lo stabile. In generale, pertanto, nel caso vi siano opere di manutenzione del tetto comune alle tre villette, e qualora la materia non sia disciplinata diversamente dal regolamento condominiale, le spese saranno da ripartire solo fra i relativi proprietari.

Peraltro, nel quesito si precisa altresì che la linea vita da installare sul tetto comune alle tre villette servirà anche per la manutenzione dell’antenna condominiale centralizzata appartenente a tutti e cinque i proprietari. Si ritiene, quindi, che il costo dell’installazione della linea vita sia da ripartire fra tutti e cinque, in quanto essa è al servizio dell’intero condominio.