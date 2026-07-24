Uno dei problemi riscontrati da coloro che vivono in appartamento è quello relativo allo spazio, non sempre sufficiente. Proprio per questo motivo, molto spesso, balconi e terrazzi non vengono utilizzati solo come aree esterne, ma anche come luoghi in cui sistemare attrezzi, oggetti ingombranti o prodotti per la pulizia. A tal proposito sono sempre più frequenti gli interventi finalizzati a creare dei piccoli vani chiusi o delle piccole strutture di deposito, come ad esempio dei ripostigli.

È importante...