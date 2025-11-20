I temi di NT+Le ultime sentenze

Caduta nell’androne: niente risarcimento se c’è negligente comportamento della vittima

Questa eventualità esclude la responsabilità del condominio custode

di Federico Ciaccafava e Annarita D'Ambrosio

La caduta nell’androne condominiale ricorre frequentemente come causa di lite e approda spesso nelle aule dei tribunali e dinanzi ai giudici di legittimità. In questo senso risultano importanti le statuizioni dell’ordinanza della Cassazione, sezione III civile, numero 30171 depositata il 15 novembre 2025.

I fatti

A rivolgersi ai giudici di legittimità era stata una anziana condomina, vittima di una caduta avvenuta nell’androne dello stabile ed asseritamente provocata dalla presenza di acqua sul pavimento. ...

Correlati

I temi di NT+Risarcimento a chi scivola nel cortile solo se prova il nesso tra caduta e pavimentazione

Gli ultimi contenuti di I temi di NT+