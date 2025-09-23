Condominio

Se il bene serve l’intero immobile è comune anche se si trova in una singola unità

Il caso riguardava una cisterna di approvvigionamento acqua in Sicilia

di Annarita D'Ambrosio

La presunzione di comunione ex articolo 1117 Codice civile è una presunzione legale relativa e può essere vinta dal titolo contrario. Con questo si intende non solo l’ipotesi in cui il titolo convenzionale, includa, espressamente o implicitamente, un dato bene nell’ambito della proprietà esclusiva di uno dei condòmini, ma anche quella in cui, all’atto del frazionamento dell’edificio, un dato bene, pur rientrante nell’ambito di quelli elencati nell’articolo 1117 Codice civile, abbia una sua specifica...

