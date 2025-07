Se l’assemblea non decide, il giudice dispone la messa a norma dell’impianto centralizzato

Il Tribunale di Pavia, con il decreto pubblicato l’8 luglio 2025, ha ricordato i principi ai quali si può fare riferimento per superare la situazione di stallo che si determina in condominio, in tutte le ipotesi in cui l’assemblea dei condòmini, pur regolarmente convocata, non deliberi in merito all’esecuzione di opere di manutenzione, ordinarie o straordinarie, che risultino necessarie per adeguare alle previsioni di legge un impianto comune.

In casi del genere, ai sensi del quarto comma dell’articolo...