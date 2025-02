Se salta l’agevolazione prima casa paga tutto uno dei comproprietari

In caso di acquisto di un immobile con l’agevolazione prima casa, in comunione e pro indiviso da parte di più soggetti, la decadenza dall’agevolazione, per trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito dell’immobile acquistato con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, comporta in capo agli acquirenti la responsabilità solidale dell’obbligazione tributaria, rimanendo la rilevanza delle quote ideali in capo ai comunisti soltanto sul piano del rapporto...

