Se le tabelle si scoprono errate, il condominio può agire per il recupero delle somme perse

Un soggetto ha impugnato la delibera che, in virtù di una precedente sentenza, aveva modificato le tabelle millesimali rettificando i passati bilanci, riquantificando le differenze dovute da ciascun condòmino. Interveniva in giudizio anche l’altro condòmino, supportando le tesi dell’attore circa l’intervenuta prescrizione della richiesta sui bilanci passati. Il condominio proponeva domanda riconvenzionale per la condanna al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento delle controparti...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi