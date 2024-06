Settanta anni dall’istituzione della componente aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Doodici reparti di volo operativi a Roma , Torino, Varese, Venezia, Bologna, Genova, Arezzo, Pescara, Salerno, Bari, Catania, e Sassari sparsi su tutto il territorio nazionale e una flotta di elicotteri all’avanguardia, oltre ai velivoli antincendio Canadair CL-415. Nei condomìni di tutta Italia, purtroppo anche di recente, sono in azione i vigili del fuoco. Il reparto aereo è nato in Campania dove quest’anno si festeggerà la ricorrenza.

Nel giugno del 1947 un giovane ufficiale dei Vigili del fuoco di Napoli –Domenico Andriello - assistendo, assieme ad una folla stupita, allo spettacolare atterraggio di un elicottero militare americano in via Caracciolo a Napoli ebbe l’intuizione di dotare anche i Vigili del fuoco di un elicottero: per coordinare dall’alto interventi complessi, per ricercare persone disperse, per portare soccorso alla popolazione in località difficilmente raggiungibili e anche, chiaramente, per contribuire allo spegnimento di incendi.

Da quel momento in poi è tutto molto rapido: nel 1949 l’Ufficiale Andriello ultima e pubblica il progetto; nel 1952 il ministero dell’Interno acquista i primi elicotteri dei Vigili del fuoco; nel 1954, finalmente, diventano operativi i primi 3 Reparti Volo dei Vigili del Fuoco, uno dei quali in Campania, a Napoli.

Da allora sono trascorsi 70 anni e da 40 il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Campania è operativo a Pontecagnano (SA) dove, il 20 giugno sarà celebrato l’ anniversario. Alla cerimonia, durante la quale sarà presentato il volume «Il Volo dei Draghi. La Componente Aerea dei Vigili del Fuoco in un racconto per immagini» del fotografo Massimo Sestini, saranno presenti le massime Autorità regionali e della Provincia di Salerno e i Vertici politici, amministrativi e tecnici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.